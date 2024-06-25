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Самолет с Ассанжем на борту приземлился на острове Сайпан

В среду там состоится заседание суда, на котором основатель WikiLeaks может признать часть обвинений.
Сергей Лебедев 2024-06-25 23:59:41
© Фото: wikileaks, X

Сегодня вечером на тихоокеанском острове Сайпан, принадлежащем США, приземлился самолет, на борту которого, предположительно, находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее самолет сделал остановку в Бангкоке. В столице Таиланда борт с основателем WikiLeaks приземлился для дозаправки.

Ранее Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы Белмарш, где провел 1 901 день. Чтобы оказаться на свободе, австралийский журналист пошел на сделку с США. После признания вины он будет приговорен к пяти годам лишения свободы, которые он уже отсидел в Великобритании.

Заседание, на котором основатель WikiLeaks может признать часть обвинений, состоится в предстоящую среду в суде на острове Сайпан.

#Самолет #сша #Великобритания #джулиан ассанж #суд #сайпан
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