Самолет с Ассанжем на борту приземлился на острове Сайпан

Сегодня вечером на тихоокеанском острове Сайпан, принадлежащем США, приземлился самолет, на борту которого, предположительно, находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Ранее самолет сделал остановку в Бангкоке. В столице Таиланда борт с основателем WikiLeaks приземлился для дозаправки.

Ранее Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы Белмарш, где провел 1 901 день. Чтобы оказаться на свободе, австралийский журналист пошел на сделку с США. После признания вины он будет приговорен к пяти годам лишения свободы, которые он уже отсидел в Великобритании.

Заседание, на котором основатель WikiLeaks может признать часть обвинений, состоится в предстоящую среду в суде на острове Сайпан.