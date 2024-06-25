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WikiLeaks: Ассанж освобождён из тюрьмы и покинул Великобританию

Согласно информации в аккаунте Wikileaks в соцсети X, суд в Лондоне отпустил его под залог.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 03:00:39
© Фото: Krisztian Elek, Keystone Press Agency Globallookpress

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул территорию Великобритании, после того как его освободили из тюрьмы, сообщили в аккаунте Wikileaks.

«Джулиан Ассанж на свободе. Утром 24 июня он покинул тюрьму строгого режима Белмарш, проведя там 1901 день», - говорится в аккаунте Wikileaks в соцсети X.

Уточняется, что Высокий суд Лондона выпустил его под залог. 

Ранее появилась информация, что 26 июня пройдут слушания, в рамках которых он готовится признать часть обвинений. Об этом говорится в материале, опубликованном в электронной базе федерального окружного суда США на Северных Марианских островах.

По сообщению телеканала NBC News, подобная сделка позволяет Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, уже проведенных им в британской тюрьме. После разбирательства он вернется в Австралию, говорится в письме представителя Минюста США.

Напомним, основателю WikiLeaks изначально грозило до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже - он обвиняется в публикации на сайте нескольких тысяч секретных документов.

В конце мая суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, которое позволяет ему оспорить решение об экстрадиции в США. Решение было принято на основе вывода, что предоставленные американскими властями заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции.

#WikiLeaks #джулиан ассанж #суд #Высокий суд Лондона #судебное разбирательство
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