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Пранкер Вован рассказал, как одурачил Кэмерона

Глава МИД Британии не раскрыл обман, а теперь оправдывается, чтобы сохранить лицо, сказал блогер.
Владимир Рубанов 2024-06-26 17:59:03
© Фото: Russiacalling © Видео: ТРК «Звезда»

Российские пранкеры долго оставались на связи с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном после беседы, которая записана на видео. Об этом «Звезде» рассказал блогер Вован (Владимир Кузнецов).

Кэмерон после разговора дал пранкерам свой личный номер и переписывался с ними в мессенджере, думая, что общается с Порошенко. А теперь он заявляет, что все раскусил, чтобы сохранить лицо.

«В процессе разговора он ничего не раскрыл, это просто он британскую публику пытается убедить, что сразу все раскрыл и повесил трубку», - рассказал Кузнецов.

Пранк стали цитировать некоторые британские СМИ, в первую очередь лейбористские, отметил Вован. На грядущих в Британии выборах разговор с липовым экс-президентом Украины может отразиться на рейтинге Консервативной партии, предположил блогер.

«Одурачили их министра иностранных дел, бывшего главу правительства. Я думаю, что это еще раз покажет британской публике, что правительство консерваторов очень слабое», - сказал Кузнецов.

Разговор пранкеров с Кэмероном состоялся в начале июня. Тогда в МИД Великобритании сообщили СМИ, что видеозвонок «явно был с господином Порошенко, но после разговора у министра иностранных дел появились подозрения».

Глава МИД рассказал блогерам, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса, потому что США его не поддержит.

#Украина #НАТО #сша #Великобритания #Петр Порошенко #Дэвид Кэмерон #наш эксклюзив #блогеры #пранкеры
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