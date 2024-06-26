Пранкер Вован рассказал, как одурачил Кэмерона

Российские пранкеры долго оставались на связи с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном после беседы, которая записана на видео. Об этом «Звезде» рассказал блогер Вован (Владимир Кузнецов).

Кэмерон после разговора дал пранкерам свой личный номер и переписывался с ними в мессенджере, думая, что общается с Порошенко. А теперь он заявляет, что все раскусил, чтобы сохранить лицо.

«В процессе разговора он ничего не раскрыл, это просто он британскую публику пытается убедить, что сразу все раскрыл и повесил трубку», - рассказал Кузнецов.

Пранк стали цитировать некоторые британские СМИ, в первую очередь лейбористские, отметил Вован. На грядущих в Британии выборах разговор с липовым экс-президентом Украины может отразиться на рейтинге Консервативной партии, предположил блогер.

«Одурачили их министра иностранных дел, бывшего главу правительства. Я думаю, что это еще раз покажет британской публике, что правительство консерваторов очень слабое», - сказал Кузнецов.

Разговор пранкеров с Кэмероном состоялся в начале июня. Тогда в МИД Великобритании сообщили СМИ, что видеозвонок «явно был с господином Порошенко, но после разговора у министра иностранных дел появились подозрения».

Глава МИД рассказал блогерам, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса, потому что США его не поддержит.