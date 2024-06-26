Кэмерон признался, что Украина не получит приглашения в НАТО в июле

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону позвонили пранкеры Вован и Лексус и разыграли его по видеосвязи. В ходе разговора якобы с экс-президентом Украины Петром Порошенко глава МИД заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите.

«Приглашения не будет, так как Америка его не поддержит», - озвучил глава внешнеполитического ведомства страны.

Об этом, по его словам, он сообщил Зеленскому. Кэмерон сказал, что споров между НАТО и Украиной перед саммитом не должно быть, но нужно предпринять все возможное, чтобы создать мост к членству. Только после этого можно отправляться на конференцию, чтобы не допустить публичных споров на тему, где находится Украина по отношению к НАТО.

«Я поддерживаю членство Украины в НАТО, я уверен, что это произойдет, но на этот раз мы не добьемся приглашения, поэтому важно не спорить по этому поводу», - отметил Кэмерон.

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Молдавии Майе Санду. В разговоре с ними она заявила о готовности предоставить Украине часть молдавских земель на несколько лет.