В МИД Великобритании сообщили о звонке пранкера Дэвиду Кэмерону

В МИД Великобритании сообщили, что министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона разыграли по видеосвязи. О звонке пранкера сообщил Reuters.

Уточняется, что человек, который общался с Кэмероном, выдал себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. По завершении разговора глава МИД Британии начал что-то подозревать.

«Хотя видеозвонок явно был с господином Порошенко, после разговора у министра иностранных дел появились подозрения», - приводит агентство заявление ведомства.

В итоге министерство провело расследование и выяснило, что звонил пранкер. В МИД решили публично сообщить о произошедшем, чтобы предотвратить дезинформацию и не допустить использования видео «для манипуляций».

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Молдавии Майе Санду. В разговоре с ними она заявила о готовности предоставить Украине часть молдавских земель на несколько лет.