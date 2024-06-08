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В МИД Великобритании сообщили о звонке пранкера Дэвиду Кэмерону

По данным Reuters, Кэмерон начал о чем-то догадываться после общения по видео, в итоге министерство провело расследование и выяснило, что это был розыгрыш.
Анастасия Бобылева 2024-06-08 03:05:02
© Фото: UK Government via Globallookpress.com

В МИД Великобритании сообщили, что министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона разыграли по видеосвязи. О звонке пранкера сообщил Reuters.

Уточняется, что человек, который общался с Кэмероном, выдал себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. По завершении разговора глава МИД Британии начал что-то подозревать.

«Хотя видеозвонок явно был с господином Порошенко, после разговора у министра иностранных дел появились подозрения», - приводит агентство заявление ведомства.

В итоге министерство провело расследование и выяснило, что звонил пранкер. В МИД решили публично сообщить о произошедшем, чтобы предотвратить дезинформацию и не допустить использования видео «для манипуляций».

Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Молдавии Майе Санду. В разговоре с ними она заявила о готовности предоставить Украине часть молдавских земель на несколько лет.

#в стране и мире #Великобритания #Дэвид Кэмерон #розыгрыш #Пранк #видеозвонок
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