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В Дагестане наградили детей, раздававших воду полицейским во время КТО

Двоим мальчишкам вручили грамоты и подарки.
Владимир Рубанов 2024-06-26 15:21:07
© Фото: israfilof, Telegram © Видео: israfilof, Telegram

В Дагестане нашли и отблагодарили двоих мальчиков, которые раздавали бутылки с водой спецназовцам и полицейским во время активной фазы контртеррористической операции 23 июня в Махачкале. Об этом сообщило дагестанское отделение Народного фронта.

Ребят зовут Абдулбасир Нурмагомедов и Магомедшапи Нурмагомедов. Первому мальчишке 10 лет, второму - восемь. Они двоюродные братья.

Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. По словам родственников, дети сами вызвались помочь сотрудникам правоохранительных органов.

«Я считаю, что каждый мальчик должен помочь людям. Этот поступок не героический. Герои - это те, кто спасает нас. Солдаты, сотрудники полиции», - сказал Абдулбасир.

Ребятам вручили грамоты и подарки.

Видео с детьми распространилось в соцсетях. Пользователи создали фотоарт, на котором изображены силуэты двух мальчишек с бутылками воды на фоне пылающего города. Глава Дагестана Сергей Меликов на следующий день после терактов говорил, что хотел бы пожать мальчикам руки и поблагодарить их.

Нападения на религиозные объекты и посты полиции были совершены вечером в воскресенье, 23 июня. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили пятерых террористов. В результате атаки погиб 21 человек, большинство из них - силовики, еще 46 человек пострадали.

#Теракт #дети #Дагестан #Махачкала #Сергей Меликов #правоохранительные органы #контртеррористическая операция
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