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Рябков предложил США рассмотреть сигналы по обмену заключенными

Как ранее заявлял Владимир Путин, диалог с Вашингтоном на эту тему идет, но идет непросто.
Ирина Егорова 2024-06-26 14:29:19
© Фото: Pavel Kashaev, Павел КашаевGlobal Look Press, Global Look Press

Начало судебного процесса над американским журналистом-шпионом Эваном Гершковичем демонстрирует важный процессуальный этап. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Однако он пока не решился давать прогнозов по времени, за которое будут предприняты какие-то дальнейшие шаги, так как вопрос находится не в его компетенции.

«Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно», - сказал дипломат.

Он призвал Белый дом «серьезно рассмотреть те сигналы, которые в Вашингтоне получали по соответствующим каналам», передает РИА Новости. 

Ранее Рябков заявлял, что Вашингтон намеренно затягивает паузу в этом вопросе, назвав тему обмена заключенными «деликатной». 

По словам российского лидера, Москва не отказывается от идеи возвращения в США осужденных за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, но диалог с Вашингтонов идет непросто.

Напомним, что в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну. В СИЗО он пробудет до 30 июня. Сегодня состоялось заседание суда, оно прошло в закрытом режиме. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

#Россия #сша #МИД РФ #Заключенные #суд #рябков #обмен #Шпион #Эван Гершкович
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