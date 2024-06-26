Рябков предложил США рассмотреть сигналы по обмену заключенными

Начало судебного процесса над американским журналистом-шпионом Эваном Гершковичем демонстрирует важный процессуальный этап. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Однако он пока не решился давать прогнозов по времени, за которое будут предприняты какие-то дальнейшие шаги, так как вопрос находится не в его компетенции.

«Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно», - сказал дипломат.

Он призвал Белый дом «серьезно рассмотреть те сигналы, которые в Вашингтоне получали по соответствующим каналам», передает РИА Новости.

Ранее Рябков заявлял, что Вашингтон намеренно затягивает паузу в этом вопросе, назвав тему обмена заключенными «деликатной».

По словам российского лидера, Москва не отказывается от идеи возвращения в США осужденных за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, но диалог с Вашингтонов идет непросто.

Напомним, что в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он собирал данные об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну. В СИЗО он пробудет до 30 июня. Сегодня состоялось заседание суда, оно прошло в закрытом режиме. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.