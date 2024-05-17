Рябков заявил, что США затягивают паузу по вопросу обмена заключенными

Предложенные Россией предложения по обмену заключенными не воспринимаются Штатами, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Москва призывает отреагировать на данные варианты, но Вашингтон затягивает паузу, отметил дипломат.

«Наши предложения до сих пор американской стороной не воспринимаются», - отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД не является непосредственным участником этого процесса - обмены идут по специализированному каналу, передает ТАСС. При этом он назвал тему обмена заключенными «деликатной».

Ранее Владимир Путин комментируя перспективы освобождения американского корреспондента Эвана Гершковича и других граждан США, находящихся под стражей в России, заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном по обмену заключенными, но эти договоренности должны устраивать обе стороны.