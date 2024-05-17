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Рябков заявил, что США затягивают паузу по вопросу обмена заключенными

Он охарактеризовал эту проблему «деликатной» и уточнил что МИД не является непосредственным участников этих обменов.
Ирина Егорова 2024-05-17 03:51:08
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Предложенные Россией предложения по обмену заключенными  не воспринимаются Штатами, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Москва призывает отреагировать на данные варианты, но Вашингтон затягивает паузу, отметил дипломат.

«Наши предложения до сих пор американской стороной не воспринимаются», - отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД не является непосредственным участником этого процесса - обмены идут по специализированному каналу, передает ТАСС. При этом он назвал тему обмена заключенными «деликатной».

Ранее Владимир Путин комментируя перспективы освобождения американского корреспондента Эвана Гершковича и других граждан США, находящихся под стражей в России, заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном по обмену заключенными, но эти договоренности должны устраивать обе стороны. 

#Россия #в стране и мире #сша #Сергей Рябков #МИД России #предложения #обмен заключенными #пауза
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