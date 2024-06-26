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Политолог Камкин рассказал об отношении нового генсека НАТО к России

По мнению эксперта Александра Камкина, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте является антироссийским политиком, поэтому на посту генсека НАТО от него можно ожидать дальнейшей эскалации.
Ян Брацкий 2024-06-26 14:24:35
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК "Звезда"

Назначение экс-премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО ничего не изменит. Альянс останется антироссийским инструментом внешней политики США. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«На самом деле это не изменит ничего, потому что генсек НАТО, по своей сути, это генеральный директор корпорации. Его функции в большей степени координационные и представительские. Это лицо военно-политического союза, но основные решения принимают те, кто формирует данную структуру, а это на 80% США», - сказал Камкин.

С его слов, в случае с Марком Рютте можно ожидать усиления антироссийской риторики.

«Фигура генсека НАТО скорее номинальная, нежели реальная. Но его личная позиция тоже добавляет масла в огонь. В случае с Рютте это антироссийский политик. От него можно ожидать дальнейшей эскалации в плане заявлений», - добавил Камкин.

Ожидается, что Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга у руля НАТО в октябре. Его предшественник возглавляет альянс с 2014 года. Дважды его полномочия продлевались, в том числе из-за начала специальной военной операции.

В том, что генеральная линия альянса в отношении России не изменится, уверены и в Кремле. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что альянс под непосредственным руководством США работает на стратегическое подавление России.

#Россия #НАТО #сша #Йенс Столтенберг #наш эксклюзив #Марк Рютте
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