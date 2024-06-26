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Члены НАТО утвердили кандидатуру Рютте на пост генсека альянса

Рютте приступит к работе с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Столтенберга.
Ирина Егорова 2024-06-26 11:39:02
© Фото: Zhao DingzheXinHua, Global Look Press

НАТО назначила нового генерального секретаря - им стал Марк Рютте, который уходит с поста премьера Нидерландов, говорится в заявлении организации. 

«Североатлантический совет принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к работе Рютте приступит с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Столтенберга. Он руководил альянсом 10 лет.

Ранее Рютте заявлял, что готовится «много работать» на этом посту, и выражал надежду, что у него найдется время для отдыха и встреч с друзьями.

#НАТО #Йенс Столтенберг #генсек #руководство #Марк Рютте #совет нато
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