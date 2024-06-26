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Кремль: НАТО не изменит антироссийскую линию со сменой генсека

Дмитрий Песков констатировал, что сейчас НАТО под руководством США работает с целью стратегического подавления России.
Тимур Шерзад 2024-06-26 13:18:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генеральная линия НАТО относительно РФ не изменится после смены генсека. 

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО», - заявил он журналистам, комментируя утверждение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на этот пост. 

Песков добавил, что в данный момент НАТО под непосредственным американским руководством работает на стратегическое подавление России. 

Марк Рютте был утвержден на пост генерального секретаря НАТО сегодня. Ранее, с 2014 года, альянс возглавлял Йенс Столтенберг. 

Ранее в НАТО заявили, что в итоге две трети военных расходов Европы идут в Соединенные Штаты.

 

#в стране и мире #НАТО #Дмитрий Песков #Марк Рютте
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