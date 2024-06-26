Кремль: НАТО не изменит антироссийскую линию со сменой генсека

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генеральная линия НАТО относительно РФ не изменится после смены генсека.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО», - заявил он журналистам, комментируя утверждение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на этот пост.

Песков добавил, что в данный момент НАТО под непосредственным американским руководством работает на стратегическое подавление России.

Марк Рютте был утвержден на пост генерального секретаря НАТО сегодня. Ранее, с 2014 года, альянс возглавлял Йенс Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили, что в итоге две трети военных расходов Европы идут в Соединенные Штаты.