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Генсек НАТО заявил, что две трети военных расходов Европы идут в США

Две трети расходов стран Европы тратятся на новые военные заказы в США. За последние два года эта сумму составила около 140 миллиардов долларов.
Мария Зайцева 2024-06-17 18:33:04
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress

Две трети военных расходов стран НАТО идут на новые военные заказы в США. За два последних года объем средств составил около 140 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

По его словам, более 20 стран Североатлантического альянса тратят не менее двух процентов средств на оборону.

«Большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около $140 млрд», - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что во время существования баллистических ракет, стратегических подводных лодок и международного терроризма Атлантический океан не может защитить Америку.

Он дополнил, что успел поработать с тремя президентами США, и все они выступали в поддержку НАТО.

Ранее стало известно о дискуссиях НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности.

#в стране и мире #НАТО #сша #Йенс Столтенберг #Военные расходы #военные заказы
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