В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий

Ян Брацкий
10:00 20.03.2023
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предупредил, что для возвращения смертной казни придется переписывать всю Конституцию.
Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Авторам идеи вернуть в российское законодательство исключительную меру наказания следует представить конкретный план действий - если он есть. С таким предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил о планах партии добиваться смертной казни для педофилов и террористов.

«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит)», - написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил об отсутствии  условий для возобновления смертной казни в России. По его мнению, для ее возвращения нужно переписывать всю Конституцию. Зорькин считает, что важно демонстрировать обществу гуманистический характер права страны и применения законов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:35 В стране и мире
Президент Чехии Павел объяснил, почему у Киева остался один шанс на контратаку
09:05 Армия
В МО рассказали о подвиге сержанта Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт боевиков
08:40 В стране и мире
Главком ВВС Украины Голубцов: лучшие летчики гибнут в ожидании F-16
03:18 В стране и мире
Видео
Жители Мариуполя поделились подробностями встречи с Путиным
02:16 В стране и мире
Си Цзиньпин назвал цель поездки в Россию
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.