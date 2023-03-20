Клишас предложил сторонникам смертной казни представить план действий

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предупредил, что для возвращения смертной казни придется переписывать всю Конституцию.

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Авторам идеи вернуть в российское законодательство исключительную меру наказания следует представить конкретный план действий - если он есть. С таким предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил о планах партии добиваться смертной казни для педофилов и террористов.

«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит)», - написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил об отсутствии условий для возобновления смертной казни в России. По его мнению, для ее возвращения нужно переписывать всю Конституцию. Зорькин считает, что важно демонстрировать обществу гуманистический характер права страны и применения законов.