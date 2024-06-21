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Премьер Рютте заявил, что начнет работу генсеком НАТО после отпуска

Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
Марина Крижановская 2024-06-21 00:27:44
© Фото: © IMAGO/Markku Ulander www.imago-images.de Global Look Press

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте поделился своими планами о работе на посту генерального секретаря НАТО. По его словам, он приступит к этой должности после отпуска, который продлится три месяца. Своими планами он поделился с телеканалом NOS, его цитирует RT.

«На следующей неделе это будет официально оформлено <...>. У меня сейчас три месяца отпуска. Замечательно, а потом мне придется много работать», - заявил будущий генеральный секретарь НАТО.

По его словам, он продолжит жить в Гааге. Также Рютте выразил надежду, что у него будет время «выпить чашечку кофе или пообедать с друзьями». Кроме того, Рютте сказал, что не хотел бы создать впечатление, что «будет делать что-то совсем не так, как Йенс», назвав его «очень хорошим специалистом».

Напомним, премьер Рютте уходит в отставку со своего нынешнего поста, а действующий генсек Североатлантического альянса  Йенс Столтенберг выражал уверенность, что срок его полномочий завершится к октябрю 2024 года.

Восемнадцатого июня сообщалось. что  исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Рютте станет генсеком НАТО. Тогда Столтенберг заявил, что выбор претендента на его место почти завершен, и назвал Рютте «сильным кандидатом».

#в стране и мире #Йенс Столтенберг #отпуск #премьер-министр #нидерланды #кандидат #генсек НАТО #Марк Рютте
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