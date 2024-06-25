AFP: НАТО 26 июня объявит премьера Нидерландов Рютте новым генсеком

НАТО готовится утвердить в среду 26 июня премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека альянса, он заменит Йенса Столтенберга. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

«НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте», - цитирует агентство РИА Новости текст публикации.

Уточняется, что назначение будет утверждено на заседании Североатлантического совета решением послов 32 стран НАТО. Марк Рютте вступит в должность 1 октября текущего года, когда официально истекают полномочия действующего генсека блока.

Ранее Рютте заявлял, что готовится «много работать» на этом посту и выражал надежду, что у него найдется время для отдыха и встреч с друзьями.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с приходом нового генсека ничего не изменится, в том числе в отношениях НАТО и Москвы, так как эта должность во многом номинальна.