МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AFP: НАТО 26 июня объявит премьера Нидерландов Рютте новым генсеком

Марк Рютте вступит в эту должность 1 октября, когда официально истекают полномочия действующего генсека Йенса Столтенберга.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 20:36:08
© Фото: Ppe, Keystone Press Agency Globallookpress

НАТО готовится утвердить в среду 26 июня премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека альянса, он заменит Йенса Столтенберга. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

«НАТО официально назначит в среду в качестве своего генсека премьер-министра Нидерландов Марка Рютте», - цитирует агентство РИА Новости текст публикации.

Уточняется, что назначение будет утверждено на заседании Североатлантического совета решением послов 32 стран НАТО. Марк Рютте вступит в должность 1 октября текущего года, когда официально истекают полномочия действующего генсека блока.

Ранее Рютте заявлял, что готовится «много работать» на этом посту и выражал надежду, что у него найдется время для отдыха и встреч с друзьями.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с приходом нового генсека ничего не изменится, в том числе в отношениях НАТО и Москвы, так как эта должность во многом номинальна.

#НАТО #Йенс Столтенберг #нидерланды #генсек НАТО #Марк Рютте
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 