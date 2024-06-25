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Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа

Ассанж вышел на свободу после пяти лет тюрьмы. Высокий суд Лондона выпустил его под залог. 
Ирина Егорова 2024-06-25 06:25:43
© Фото: Li YingXinHua, Global Look Press

История с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который пять лет провел в тюрьме и 24 июня вышел на свободу, останется доказательством неуважения к свободе слова. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Ассанж свободен. Долгое и жестокое наказание, наложенное на него за разоблачения имперских преступлений, останется в памяти народа как доказательство того, как мало его тюремщики верят в свободу прессы», - написал он в Х, подкрепив пост фотографией Ассанжа с подписью «Free».

Освобождение Ассанжа прокомментировал и популярный американский журналист Такер Карлсон. По его словам, основатель Wikileaks - «хороший человек», который повернул ход событий вспять.

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы Белмарш, где провел более пяти лет. В ней он просидел 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог.

Джулиану Ассанжу в США грозило до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он обвинялся в публикации нескольких тысяч конфиденциальных документов на сайте WikiLeaks, в том числе материалов Госдепартамента и Пентагона.

#освобождение #Мигель Диас-Канель #джулиан ассанж #тюрьма #президент Кубы
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