Президент Кубы прокомментировал освобождение Ассанжа

История с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который пять лет провел в тюрьме и 24 июня вышел на свободу, останется доказательством неуважения к свободе слова. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Ассанж свободен. Долгое и жестокое наказание, наложенное на него за разоблачения имперских преступлений, останется в памяти народа как доказательство того, как мало его тюремщики верят в свободу прессы», - написал он в Х, подкрепив пост фотографией Ассанжа с подписью «Free».

Освобождение Ассанжа прокомментировал и популярный американский журналист Такер Карлсон. По его словам, основатель Wikileaks - «хороший человек», который повернул ход событий вспять.

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы Белмарш, где провел более пяти лет. В ней он просидел 1901 день. Высокий суд Лондона выпустил его под залог.

Джулиану Ассанжу в США грозило до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он обвинялся в публикации нескольких тысяч конфиденциальных документов на сайте WikiLeaks, в том числе материалов Госдепартамента и Пентагона.