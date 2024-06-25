Карслон: освобождение Джулиана Ассанжа повернуло ход событий вспять

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, освободившись из тюрьмы, повернул ход событий вспять. Об этом заявил популярный американский журналист Такер Карлсон.

«Хороший человек наконец на свободе. Течение повернулось вспять», - написал он в социальной сети X.

Напомним, ранее стало известно, что Джулиан Ассанж покинул территорию Великобритании, после того как освободился из тюрьмы Белмарш. В ней он просидел 1901 день.

Между тем, выяснилось, что основатель Wikileaks готовится к сделке с прокуратурой США, в рамках которой он может частично признать вину. Якобы именно это условие ему позволит остаться на свободе.

Джулиану Ассанжу в США грозит до 175 лет тюремного заключения или смертная казнь по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Он обвиняется в публикации нескольких тысяч секретных документов, в том числе материалов Госдепартамента и Пентагона.