МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AP: США 25 июня объявят о новом пакете помощи Украине на $150 млн

По данным агентства, в него войдут «критически необходимые Киеву боеприпасы», однако пакет не будет включать кассетные снаряды.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 06:04:44
© Фото: US Joint Staff, via Globallookpress.com

Во вторник 25 июня США объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму $150 млн, войдут ли в него новые ракеты ATACMS точно не известно. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

«Ожидается, что в предстоящую поставку войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (HIMARS)... В пакет также входят противотанковое оружие, стрелковое оружие и гранаты, а также востребованные 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и другие средства поддержки», - говорится в публикации.

По словам источников, пакет будет состоять из «критически необходимых Киеву» боеприпасов, но при этом не будет включать кассетные снаряды. Тем не менее нельзя точно проверить, числятся ли среди помощи поставки ракет ATACMS.

В начале июня речь шла о помощи Украине на сумму $225 миллионов, однако в оборонном ведомстве США не смогли подтвердить эту информацию, поскольку этот вопрос все еще находился в обсуждении.

Напомним, в воскресенье днем Киев обстрелял Севастополь с применением ATACMS, в результате погибли четыре человека, в том числе дети, и еще более 150 человек получили ранения.

#боеприпасы #Украина #сша #помощь Украине #пакет военной помощи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 