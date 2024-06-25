AP: США 25 июня объявят о новом пакете помощи Украине на $150 млн

Во вторник 25 июня США объявят о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму $150 млн, войдут ли в него новые ракеты ATACMS точно не известно. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

«Ожидается, что в предстоящую поставку войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (HIMARS)... В пакет также входят противотанковое оружие, стрелковое оружие и гранаты, а также востребованные 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и другие средства поддержки», - говорится в публикации.

По словам источников, пакет будет состоять из «критически необходимых Киеву» боеприпасов, но при этом не будет включать кассетные снаряды. Тем не менее нельзя точно проверить, числятся ли среди помощи поставки ракет ATACMS.

В начале июня речь шла о помощи Украине на сумму $225 миллионов, однако в оборонном ведомстве США не смогли подтвердить эту информацию, поскольку этот вопрос все еще находился в обсуждении.

Напомним, в воскресенье днем Киев обстрелял Севастополь с применением ATACMS, в результате погибли четыре человека, в том числе дети, и еще более 150 человек получили ранения.