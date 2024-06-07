МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне не подтвердили сообщения о новой помощи Киеву в $225 млн

Средства массовой информации уже опубликовали сумму новой военной помощи, но в Пентагоне сообщили, что пока этот вопрос находится в работе.
Анастасия Бобылева 2024-06-07 02:05:44
© Фото: defense.gov

Пентагон не подтвердил сообщения СМИ о том, что США выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму $225 миллионов. Представитель ведомства сообщил, что пока этот вопрос находится в работе.

«Мы не можем подтвердить это, поскольку пакеты все еще находятся в разработке и еще не одобрены», - цитирует РИА Новости ответ представителя Пентагона.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о новой военной помощи США для Украины. По данным журналистов, эта помощь включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, минометы и артиллерийские снаряды.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #военная помощь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 