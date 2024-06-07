В Пентагоне не подтвердили сообщения о новой помощи Киеву в $225 млн

Пентагон не подтвердил сообщения СМИ о том, что США выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму $225 миллионов. Представитель ведомства сообщил, что пока этот вопрос находится в работе.

«Мы не можем подтвердить это, поскольку пакеты все еще находятся в разработке и еще не одобрены», - цитирует РИА Новости ответ представителя Пентагона.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о новой военной помощи США для Украины. По данным журналистов, эта помощь включает в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, минометы и артиллерийские снаряды.