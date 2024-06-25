Получившие лечение в Севастополе дети идут на поправку после атаки ВСУ

В Севастополе организовали пункты выдачи вещей - всего того что люди в панике побросали на пляже, когда спасались от обстрела. Пока забрать свои вещи пришли немногие. Раненые остаются в больнице. Кто-то еще не оправился от шока.

Страшные кадры. Запись с камер видеонаблюдения. С неба как град сыпятся кассетные боеприпасы - жестокая атака по отдыхающим. От разлета осколков на месте погибли четыре человека, и еще полторы сотни раненых.

Страх ужас и паника. Екатерина все это наблюдала своими глазами. А семье Елены Леонидовны помогли укрыться в ближайшем кафе. Это спасло им жизни.

«Большое спасибо военным. Самые первые были военные, они оказали первую помощь, перевязали людей, они так бегали, все исследовали, чтобы нигде не было еще этих осколков. Такие молодцы ребята военные, и на своих машинах первых пострадавших увезли», - рассказала Елена Леонидовна.

В центре охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе на данный момент остаются 12 детей. У всех осколочные ранения мягких тканей. Все операции проведены еще накануне. Сейчас врачи проводят перевязки и наблюдают за состоянием.

«Минно-взрывная травма это априори инфицированная рана, пациенты в шоковом состоянии, конечно, это сложный компонент, сегмент общей хирургии и частных травматологий и нейрохирургии, урологии, торакальных операций», - пояснил Владимир Кузнецов, заместитель главного врача по хирургической помощи городской больницы 1 г. Севастополя.

Также сегодня днем последнего тяжелого пациента из реанимации выписали. И перевели в отделение кардиохирургии. Пенсионер Виталий Чумаченко из Севастополя был ранен в плечо. Осколок прошел насквозь. Сейчас он уже идет на поправку - даже смог пообщаться с журналистами в палате.

Пациенты с самыми тяжелыми ранениями проходят лечение в московских больницах. Сегодня их навещал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Севастополец Петр Романько оказался в том месте, куда прилетела одна из кассет. Своим телом он закрыл ребенка от осколков. Сам был ранен. Ребенок не пострадал.

Задействованы врачи анестезиологи реаниматологи, нейро и сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. По-прежнему состояние шестерых взрослых и двоих детей оценивается как тяжелое. Медики делают все, чтобы их стабилизировать. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.

«Мы надеемся, что прогнозы будут хорошие, но пока пациенты к нам поступили недавно. Мы сейчас разбираемся с определенными оперативными воздействиями, а дальше уже будем поточнее все знать. Пока все идет неплохо», - рассказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

На пляже Учкуевка продолжают приводить в порядок. Местные власти сообщают что там по прежнему находятся неразорвавшиеся боеприпасы

«Пляж Учкуевка сейчас закрыт для того, чтобы обеспечить полную безопасность, там много еще осколков. Осколки, которые не магнитятся, то есть там надо хорошенько прочесать», - сказал Александр Кулагин, заместитель губернатора Севастополя.

Жители Севастополя постепенно приходят в себя после варварской атаки ВСУ. Уже открыт соседний с Учкуевкой пляж Любимовка. Первые отдыхающие, пока с опаской, но постепенно выходят к морю.