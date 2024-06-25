Рябков рассказал, почему Запад боится договора между Россией и КНДР

Запад боится всего, включая собственную тень - тень прошлого, сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Звезды» на полях «Примаковских чтений».

«Запад боится чего-то новаторского в международных отношениях и мечтает о том, чтобы сохранять все то привычное, что его окружает, - все эти символы, фантомы, с которыми он живет на протяжении столетий», - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков привел в пример ситуацию вокруг подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

«Я уверен: коллективный Запад во всех его звеньях даже не знает содержания этого документа. Никому нет дела, о чем там по факту идет речь и зачем это сделано. Это оборонительный договор. Мы окажем друг другу помощь в случае агрессии. Если никто не собирается на нас нападать и на КНДР, никакого задействования этой статьи не будет. Но объяснить это я могу вам, аудитории канала "Звезда". Но даже если я выйду одновременно перед всеми телеканалами Запада, они скажут, что это российская дезинформация», - сказал Сергей Рябков.

Запад затыкает уши берушами и начинает повторять тезис о дезинформации, сказал зимглавы МИД. Так действуют западные медиа и поэтому мы говорим о том, что Запад боится того, что происходит, заключил Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел сказал также, что риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав сейчас высоки.