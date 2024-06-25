В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав сейчас высоки, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков журналистам на полях форума «Примаковские чтения».

Замглавы МИД отметил, что на Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы. Такая недооценка может приобрести трагический и фатальный характер, сказал он.

Есть вопросы относительно того, как работает классическая концепция ядерного сдерживания. Нужно думать о том, как минимизировать риски прямого столкновения. Профессиональный разговор на эту тему должен быть продолжен, но по официальной линии Запад выдвигает заведомо неприемлемые условия для такого диалога, сказал Рябков.

Дипломат добавил, что сложившаяся ситуация не имеет легких выходов. Опасность ошибки существует, и ее нельзя недооценивать. У России в сфере ядерного сдерживания созданы большие заделы, и это позволит гарантировать безопасность на десятилетия вперед, сказал Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва думает об изменениях в своей ядерной доктрине, но России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар.