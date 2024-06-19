Захарова рассказала, что значит для РФ предстоящая смена генсека НАТО

С приходом нового человека на пост генсека НАТО ничего не изменится, включая доктринальные документы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

По словам Захаровой, один человек не может изменить ничего, так как фигура генсека НАТО номинальна и он окружен заместителями, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями.

«Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что... является продуктом американского или, давайте расширительно возьмем, англосаксонского глубинного государства», - сказала представитель МИД РФ.

Она заявила, что не стоит надеяться на изменение политики НАТО по отношению к России. Дипломат напомнила, что РФ и как страна, и как народ, и как цивилизация нацелены на мир.

Мария Захарова отметила, что Россия часто имеет желание уловить изменения в «интонациях» и это нередко подводит.

«А там это тоже неплохо знают. И тоже научились варьировать, знаете, жесткие окрики с требованием нанести нам стратегическое поражение и псевдообъятия», - заключила она.

Ранее в Нидерландах заявили, что на пост генерального секретаря Североатлантического альянса встанет исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.