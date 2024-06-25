Очевидица обстрела в Севастополе рассказала, как люди спасали детей

Очевидица Ирина Бибик, которая попала под украинский обстрел на пляже Учкуевка в Севастополе, рассказала, что первым делом люди бросились спасать детей, причем не разбирая, чей это ребенок.

Сама женщина организовывала людей и помогала детям укрыться в безопасном месте вдали от пляжа на остановке у парка Учкуевка. Ирина вспоминает, что увидела ракету в небе, когда хотела пойти искупаться.

«Если ракета поднимается вверх, то надо бежать искать укрытие, теперь я это точно знаю, там полминуты-минута на размышление», - уточнила она.

Также женщина добавила, что первыми на помощь прибыли военные. Они оказывали первую помощь и на своих машинах вывозили пострадавших с места трагедии.

«Большое спасибо военным, самые первые были военные, они оказали первую помощь, перевязывали, так бегали, все исследовали, чтобы не было осколков, и на своих машинах первых пострадавших увезли», - рассказала корреспонденту «Звезды» Ирина Бибик.

Атака на пляж в Севастополе была совершена киевским режимом 23 июня в полдень - в воскресенье там отдыхало много народу. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВСУ использовали ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. В результате украинской атаки по Севастополю погибли четыре человека, среди которых двое детей, число получивших ранения - 151.