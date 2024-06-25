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Косачев рассказал о четырех разрушительных ошибках Запада на Украине

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что каждый раз условия для мирного урегулирования украинского кризиса будут для Киева все хуже.
Ян Брацкий 2024-06-25 12:07:40
© Фото: ТРК «Звезде» © Видео: ТРК «Звезда»

Коллективный Запад в контексте украинского кризиса совершил четыре разрушительные ошибки. О них «Звезде» рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

С его слов, первый раз Запад просчитался, когда не принял в расчет волеизъявление жителей российского Крыма. Вторая ошибка - поддержка действий киевского режима после госпереворота. В третий раз Запад ошибся, отвергнув инициативы России от 2021 года, которые могли предотвратить начало спецоперации. Четвертый промах - игнорирование мирных предложений Владимира Путина по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

«Сейчас Запад ошибается в четвертый раз. Этим он затягивает агонию Украины. Мы совершенно точно вернемся к этим предложениям, потому что это единственная конструкция по возвращению к миру. Но с каждым новым днем мы будем понимать, что живем в новой реальности... Каждый новый раз это будет делаться на условиях, худших для Украины и лучших для России», - отметил Косачев.

Ранее Владимир Путин еще раз назвал свои мирные инициативы способом остановки украинского конфликта. Впервые он озвучил их 14 июня на встрече с руководством МИД России. Суть предложений сводится к нейтральному и безъядерному статусу Украины. Кроме того, Киев должен вывести свои вооруженные формирования с территории четырех новых российских регионов, а с Москвы должны быть сняты все санкции.

Мирные инициативы главы российского государства станут одной из тем обсуждения на X Примаковских чтениях. Сегодня к их участникам обратился президент. По его словам, участники дискуссий должны вдумчиво и рационально рассмотреть весь комплекс предложений.

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