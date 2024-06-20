Путин заявил, что переговоры с Украиной могут начаться хоть завтра

Переговоры по поводу конфликта на Украине могут начаться хоть завтра, но Россия будет учитывать настоящую ситуацию и исходить из нее, ответил президент России Владимир Путин на вопросы корреспондента «Звезды».

«Наши условия будут меняться в зависимости от ситуации на земле», - отметил глава государства.

Путин высказался по поводу мирных переговоров на условиях России, в числе которых - полный вывод ВСУ из новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины. Он заявил, что уже сейчас есть некоторые западные политики, которые говорят о необходимости принять предложение.

Президент России заявил, что «формулы» со стороны Запада - ультиматум, поставленный, несмотря на результат переговоров в Минске и Стамбуле.

Владимир Путин также, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, заявил, что реакция западных стран на его мирные инициативы была ожидаемой.