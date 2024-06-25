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РФ и Сербия обсудили угрозы безопасности из-за военных поставок Киеву

Ранее газета Financial Times сообщила, что на Украину могли попасть сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро.
Ирина Егорова 2024-06-25 10:26:04
© Фото: MOD Russiavia Globallookpress.com, Global Look Press

Россия и Сербия ведут диалог на тему возможных угроз безопасности, которые появились на фоне информации о военных поставках Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Обмен оценками угроз безопасности сторон - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», - цитирует дипломата РИА Новости.

Сведения об экспорте сербского вооружения на Украину появились на страницах газеты Financial Times. По ее подсчетам, речь может идти о сумме около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не торгует боеприпасами с Россией или Украиной, но есть контакты с США, Испанией, Чехией и другими подобными странами. Оттуда снаряды уже могут попасть куда угодно.

#Россия #в стране и мире #Сербия #оружие #Киев #МИД РФ #Александр Грушко #безопасность #военные поставки
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