FT: Украине могло отойти экспортированное Сербией оружие

Сербия поставила западным союзникам Украины боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро с 2022 года. Президент республики Александр Вучич подтвердил, что эти оценки могут быть правдой.

Как передает RT со ссылкой на газету Financial Times, президент Сербии отметил, что страна свободно торгует боеприпасами.

«Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они с ними поступают - уже их дело», - отметил Вучич.

Ранее Александр Вучич сообщил о закупке Сербией реактивных систем залпового огня, истребителей и БПЛА. Он отметил, что при покупке сербская армия делает упор на отечественную продукцию.