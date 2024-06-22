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FT: Украине могло отойти экспортированное Сербией оружие

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что как распоряжаться экспортированными боеприпасами решает страна-покупатель.
Игнат Далакян 2024-06-22 21:47:30
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Сербия поставила западным союзникам Украины боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро с 2022 года. Президент республики Александр Вучич подтвердил, что эти оценки могут быть правдой.

Как передает RT со ссылкой на газету Financial Times, президент Сербии отметил, что страна свободно торгует боеприпасами.

«Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они с ними поступают - уже их дело», - отметил Вучич.

Ранее Александр Вучич сообщил о закупке Сербией реактивных систем залпового огня, истребителей и БПЛА. Он отметил, что при покупке сербская армия делает упор на отечественную продукцию.

#в стране и мире #Сербия #оружие #Украина #Запад #Александр Вучич #экспорт боеприпасов
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