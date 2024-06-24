Кремль намерен разобраться, поставляла ли Сербия боеприпасы на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль разберется с информацией о якобы имевшей место поставке Сербией боеприпасов на Украину.

«Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича, будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», - сказал Песков журналистам.

Ранее о том, что Украине якобы могли отойти произведенные в Сербии боеприпасы, сообщила газета Financial Times. По ее подсчетам, речь может идти о сумме около 800 миллионов евро.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не торгует боеприпасами с Россией или Украиной, но есть контакты с США, Испанией, Чехией и другими подобными странами. Оттуда снаряды уже могут попасть куда угодно.