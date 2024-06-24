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Кремль намерен разобраться, поставляла ли Сербия боеприпасы на Украину

Ранее газета Financial Times сообщила, что, по ее источникам, на Украину могли попасть сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро.
Тимур Шерзад 2024-06-24 14:15:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль разберется с информацией о якобы имевшей место поставке Сербией боеприпасов на Украину. 

«Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича, будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями», - сказал Песков журналистам. 

Ранее о том, что Украине якобы могли отойти произведенные в Сербии боеприпасы, сообщила газета Financial Times. По ее подсчетам, речь может идти о сумме около 800 миллионов евро. 

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что его страна не торгует боеприпасами с Россией или Украиной, но есть контакты с США, Испанией, Чехией и другими подобными странами. Оттуда снаряды уже могут попасть куда угодно.

#Россия #в стране и мире #Сербия #боеприпасы #Украина #Дмитрий Песков
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