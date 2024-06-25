В штабе Трампа рассказали о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Бывшего президента США Дональда Трампа «пытали» в тюрьме, когда делали снимок для картотеки в рамках уголовного дела в 2023 году, об этом заявил сам политик. Письмо с сообщением Трампа разослал его штаб.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», - приводит издание The Hill текст сообщения.

Речь идет о формальной процедуре ареста политика по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Трамп находился в участке в течение 20 минут, где ему сделали тюремный снимок - «магшот». Экс-президент воспользовался возможностью и стал продавать кружки и футболки со своим лицом.

Напомним, в конце прошлого месяца Трампа также судили по делу о «деньгах за молчание». Политика признали виновным по всем 34 пунктам, что делает его первым президентом США, осужденным по уголовному преступлению.

Трамп также является единственным бывшим или действующим президентом, у которого есть тюремное фото.