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В штабе Трампа рассказали о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Речь идет об аресте политика в августе прошлого года, Трамп провел 20 минут в участке, где ему сделали снимок для тюремной картотеки.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 00:51:58
© Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency Globallookpress

Бывшего президента США Дональда Трампа «пытали» в тюрьме, когда делали снимок для картотеки в рамках уголовного дела в 2023 году, об этом заявил сам политик. Письмо с сообщением Трампа разослал его штаб.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», - приводит издание The Hill текст сообщения.

Речь идет о формальной процедуре ареста политика по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Трамп находился в участке в течение 20 минут, где ему сделали тюремный снимок - «магшот». Экс-президент воспользовался возможностью и стал продавать кружки и футболки со своим лицом.

Напомним, в конце прошлого месяца Трампа также судили по делу о «деньгах за молчание». Политика признали виновным по всем 34 пунктам, что делает его первым президентом США, осужденным по уголовному преступлению.

Трамп также является единственным бывшим или действующим президентом, у которого есть тюремное фото. 

#сша #Дональд Трамп #арест #штаб Трампа #пытки #тюремный снимок
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