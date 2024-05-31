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Трампа признали виновным по 34 пунктам по делу о подлоге документов

Бывший президент США обвиняется в подлоге документов при выплате денег бывшей порноактрисе, сам Трамп назвал дело «позором» и «сфальсифицированным процессом».
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 00:37:59
© Фото: Timothy A. Clary - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 статьям по делу о фальсификации деловых документов, сообщает CNN.

По данным телеканала, Трамп во время зачитывания приговора неподвижно смотрел вперед, не отвлекаясь ни на что вокруг, и нахмурился лишь по окончании процесса. Экс-президент не признает себя виновным ни по одному пункту.

«Бывший президент Дональд Трамп назвал судебный процесс против него "позором" и "сфальсифицированным процессом"», - говорится в публикации.

Трампа обвиняют в том, что он заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также еще одной женщине за молчание об их предполагаемой связи. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

Так, политик стал первым президентом США, осужденным по уголовному преступлению. Тем не менее он может обжаловать решение, что не помешает ему баллотироваться в президенты.

Напомним, накануне жюри не смогли прийти к решению, так как им потребовалась дополнительная информация по показаниям троих свидетелей. 

#сша #Дональд Трамп #обвинение #уголовное преследование #фальсификация документов
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