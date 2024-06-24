Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1 300 человек

Число погибших паломников в результате сильной жары в Саудовской Аравии во время хаджа возросло до 1 301. Новые цифры озвучил министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Также пострадали 95 человек, их госпитализировали в лечебные учреждения, в том числе в Эр-Рияд.

Большинство из них - незарегистрированные паломники, у 83% из них не было соответствующей визы. Мусульмане погибли от физического истощения и обезвоживания на фоне экстремальной жары. Температура воздуха днем может достигать почти 50 градусов выше нуля.

По данным Associated Press, среди погибших числится 660 египтян, 165 индонезийцев, 98 индусов, а также граждане Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии. Известно о семи погибших россиянах. В российском диппредставительстве в Джидде отметили, что смерти паломников во время совершения хаджа не редкость, так как его совершают люди всех возрастов, у многих есть различные заболевания.

Хадж - это паломничество мусульман в Мекку, является обязательным для верующих, которое они должны совершить как минимум один раз в жизни. В течение шести дней паломники передвигаются по святым местам и совершают ритуалы. Всего в хадже приняли участие 1,8 млн человек.