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Число погибших во время хаджа в Мекку превысило 1 300 человек

Большинство из них - незарегистрированные паломники, которые погибли от физического истощения и обезвоживания на фоне экстремальной жары.
Ирина Егорова 2024-06-24 09:11:15
© Фото: IMAGOMedhat Hajaj APAimages, Global Look Press

Число погибших паломников в результате сильной жары в Саудовской Аравии во время хаджа возросло до 1 301. Новые цифры озвучил министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Также пострадали 95 человек, их госпитализировали в лечебные учреждения, в том числе в Эр-Рияд.

Большинство из них - незарегистрированные паломники, у 83% из них не было соответствующей визы. Мусульмане погибли от физического истощения и обезвоживания на фоне экстремальной жары. Температура воздуха днем может достигать почти 50 градусов выше нуля.

По данным Associated Press, среди погибших числится 660 египтян, 165 индонезийцев, 98 индусов, а также граждане Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии. Известно о семи погибших россиянах. В российском диппредставительстве в Джидде отметили, что смерти паломников во время совершения хаджа не редкость, так как его совершают люди всех возрастов, у многих есть различные заболевания.

Хадж - это паломничество мусульман в Мекку, является обязательным для верующих, которое они должны совершить как минимум один раз в жизни. В течение шести дней паломники передвигаются по святым местам и совершают ритуалы. Всего в хадже приняли участие 1,8 млн человек.

#в стране и мире #Саудовская Аравия #смерть #Жара #жертвы #погибшие #паломничество #хадж
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