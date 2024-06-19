Четверо россиян погибли во время совершения хаджа в Мекке

В Саудовской Аравии среди погибших паломников-мусульман числятся погибшими четверо граждан России. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Джидде.

По данным диппредставительства, мужчина и три женщины скончались во время совершения обрядов хаджа по причине «состояния их здоровья и возраста».

«Они будут захоронены в Мекке», - цитирует заявление посольства РИА Новости.

Отмечается, что смерти паломников во время совершения хаджа - обычное дело, поскольку его совершают люди всех возрастов, в том числе и те, кто страдает различными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в результате аномальной жары во время хаджа погибли не менее 550 человек.