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AFP: число погибших в Мекке паломников превысило тысячу человек

По предварительным данным, большинство из них - незарегистрированные паломники.
Глеб Владовский 2024-06-20 13:32:30
© Фото: Saqib Majeed, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число погибших в Саудовской Аравии паломников возросло до 1 000 человек. Об этом сообщило агентство AFP.

«Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 000 человек», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что большинство их них - незарегистрированные паломники.

Ранее сообщалось, что среди жертв аномальной жары в Саудовской Аравии оказались пятеро россиян.

Напомним, что в российском диппредставительстве в Джидде отметили, что смерти паломников во время совершения хаджа не редкость. Дело в том, что его совершают люди всех возрастов, в том числе и те, кто страдает различными заболеваниями.

#в стране и мире #Саудовская Аравия #погибшие #хадж
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