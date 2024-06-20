AFP: число погибших в Мекке паломников превысило тысячу человек

Число погибших в Саудовской Аравии паломников возросло до 1 000 человек. Об этом сообщило агентство AFP.

«Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 000 человек», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что большинство их них - незарегистрированные паломники.

Ранее сообщалось, что среди жертв аномальной жары в Саудовской Аравии оказались пятеро россиян.

Напомним, что в российском диппредставительстве в Джидде отметили, что смерти паломников во время совершения хаджа не редкость. Дело в том, что его совершают люди всех возрастов, в том числе и те, кто страдает различными заболеваниями.