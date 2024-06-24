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Полицейские осматривают церковь в Махачкале, где укрывались боевики

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.
Ян Брацкий 2024-06-24 09:08:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте вооруженного нападения боевиков на церковь в Махачкале по-прежнему выставлено оцепление. Работают эксперты-криминалисты и следователи. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. В здании церкви накануне укрывались участники незаконных вооруженных формирований, устроившие бойню в центре города.

Сначала они расстреляли два наряда полиции, а потом напали на прихожан храма. В результате боестолкновения трое террористов были уничтожены на месте. Среди полицейских и гражданских также есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, шесть боевиков ликвидированы в ходе оперативных мероприятий. По его словам, более 15 полицейских стали жертвами нападения в регионе.

Соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале народу России и Владимиру Путину к этому часу выразили несколько иностранных лидеров. Среди них президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Они решительно осудили нападение на гражданских лиц и силовиков, а также предложили содействие по линии оперативных служб и ведомств.

#Теракт #Дагестан #Махачкала #фсб россии #наш эксклюзив #Сергей Меликов #КТО #Дербент
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