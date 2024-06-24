НАК сообщил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о снятии правового режима контртеррористической операции в Дагестане и завершении КТО в Махачкале и Дербенте.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» принято решение о прекращении контртеррористической операции», - информирует пресс-служба.

Решение вступило в силу 24 июня с 08.15 по московскому времени. Режим КТО был введен накануне вечером для недопущения террористических преступлений и задержания лиц, которые причастны к вооруженному нападению.

Позже НАК опубликовал оперативное видео ликвидации боевиков в Дагестане, которые устроили перестрелку с полицией, а также открыли огонь в синагоге и церкви.

По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, шесть боевиков ликвидированы в ходе контртеррористических операций в городах Дербент и Махачкала. По его словам, более 15 сотрудников полиции стали жертвами нападения в регионе.