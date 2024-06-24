Орбан назвал минувшие пять лет худшими в истории ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал минувшие пять лет худшими в истории Евросоюза и призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, назвав ее неэффективной.

«Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые. Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать», - заявил Орбан в интервью германской медиагруппе Funke.

Конкретных имен политик не назвал, но признал структурные проблемы во власти Евросоюза. По мнению венгерского премьера, если европейцы хотят идти в ногу с американцами, то им предстоит «снова вырасти». Под этим, пояснил Виктор Орбан, он подразумевает тот политический вес, который элита ЕС имела, но растеряла к этому моменту.

Не обошел вниманием Орбан и тему президентских выборов в США, положительно отозвавшись о бывшем американском лидере Дональде Трампе. Со слов Орбана, он уверен в нем на 101%. Глава венгерского правительства напомнил, что Трамп не начал ни одной войны за годы своего президентства и всегда выступал за мир.