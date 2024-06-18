В Евросоюзе заявили о разногласиях из-за поста главы ЕК

Лидеры стран Евросоюза не пришли к соглашению касательно кандидатуры будущего главы Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Уточняется, что в ходе неформальной встречи лидеров стран блока, помимо обсуждения стратегии на ближайшие пять лет, затрагивалась также и тема будущего главы ЕК.

«Я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», - заявил политик.

При этом отмечается, что Урсула фон дер Ляйен желает переизбраться на этот пост. Однако не все страны союза поддерживают это предложение.

Ранее сообщалось, что результаты прошедших в Европарламент выборов показали, насколько сильные разногласия в Европе.