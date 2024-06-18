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В Евросоюзе заявили о разногласиях из-за поста главы ЕК

По словам главы Европарламента Мишеля, главы государств в ходе неформальной встречи не пришли к соглашению.
Глеб Владовский 2024-06-18 07:31:28
© Фото: IMAGO, Bernd Elmenthaler, Globallookpress

Лидеры стран Евросоюза не пришли к соглашению касательно кандидатуры будущего главы Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Уточняется, что в ходе неформальной встречи лидеров стран блока, помимо обсуждения стратегии на ближайшие пять лет, затрагивалась также и тема будущего главы ЕК.

«Я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», - заявил политик.

При этом отмечается, что Урсула фон дер Ляйен желает переизбраться на этот пост. Однако не все страны союза поддерживают это предложение.

Ранее сообщалось, что результаты прошедших в Европарламент выборов показали, насколько сильные разногласия в Европе.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Еврокомиссия #разногласия
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