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Мирзиеев в телеграмме Путину осудил теракты в Дербенте и Махачкале

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил готовность совместно с Россией противостоять терроризму.
Ян Брацкий 2024-06-24 08:03:22
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур по борьбе с этими вызовами», - написал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-аккаунте.

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба. По его словам, оперативно-следственные мероприятия в республике будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов. Также он отметил, что за подготовкой злоумышленников стоят зарубежные кураторы.

Напомним, нападения на синагогу, церковь, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале произошли накануне вечером. Вооруженные боевики открыли стрельбу по силовикам и гражданским. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #Узбекистан #КТО #Шавкат Мирзиеев
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