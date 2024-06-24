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Глава Дагестана провел заседание оперштаба после нападения боевиков

В ходе нападений террористов в республике погибли девять человек, еще 25 пострадали, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 01:38:23
© Фото: agiprd, Telegram

Глава республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание оперштаба в связи со стрельбой в республике вечером 23 июня, в ходе которой погибли девять человек, и еще 25 жителей региона пострадали. О заседании сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

«В заседании принимают участие руководители органов власти, правоохранительного блока и муниципалитетов. По итогам будет дан комментарий главы Дагестана о ситуации и принятых мерах», - говорится в Telegram администрации.

Уточняется, что перед заседанием Меликов лично побывал на месте стрельбы.

Ранее глава республики призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также сообщал о начале плана «перехват».

К данному моменту известно о шести ликвидированных боевиках, трое из них являлись сыновьями и племянником главы района республики Магомеда Омарова, его задержали.

Нападения были осуществлены вечером в воскресенье 23 июня на церковь и синагогу в Дербенте, а также на церковь и синагогу и пост ДПС в Махачкале.

#боевики #Дагестан #оперштаб #жертвы #Сергей Меликов
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