Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен на всей территории Якутии

Сотни людей и десятки единиц техники сейчас борются с лесными пожарами в Якутии. Обстановка там очень сложная. При этом каждый день появляются все новые очаги. А режим ЧС уже действует на территории всего региона. Масштабы бедствия отчетливо видны с беспилотников МЧС. Объятая огнем территория равна по площади Екатеринбургу.

Тушат с земли и с воздуха. Десант спасателей увеличился до 900 специалистов. Привлечена федеральная авиалесоохрана. До очагов возгорания добираются пешком, за сутки пожарные проходят порядка 10 километров. А чтобы огонь не перекинулся на ближайшие деревни - земли опахивают. Тракторы крошат почву, так и появляются минерализованные полосы, которые не дают огню распространиться.

«Самая сложная обстановка у нас сохраняется в Олекминском районе, в Тампонском и сейчас накал начинается в Усть-Майском районе. Отмечается пятый класс пожарной опасности. Также отмечается прохождение грозовой активности, в связи с чем мы ежедневно фиксируем порядка десяти новых пожаров», - рассказал заместитель министра экологии Якутии Андрей Коноплев.

Реликтовые сосны вспыхивают словно бенгальские свечи. Пламя останавливают с помощью взрывчатки. Способ давно отработан. Специалисты огибают кромку пожара и прокладывают детонирующий кабель. Параллельно ведется разведка с беспилотника. Так следят за передвижением огня.

С 11 июня на территории всей республики действует режим ЧС. Это значит, что поездки в лес строго запрещены. Пикник в зеленом массиве может влететь в «копеечку» - штраф за отдых на природе для граждан до 30 тысяч рублей, для организаций - до 800 тысяч. Но как бы ни предупреждали об ограничениях в МЧС, далеко не все отказываются от планов на выходные. На помощь пожарным в скором времени должна прийти погода. Синоптики прогнозируют: грозовой фронт уйдет, ожидаются ливни.