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Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана также предложил содействие в проведение оперативно-розыскных мероприятий по линии силовых структур.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 05:30:11
© Фото: Kazakh presidential website, XinHua Globallookpress

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в республике Дагестан, жертвами которых, предварительно, стали девять человек, и еще 25 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

«Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств», - добавили в пресс-службе в Telegram.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает преступления боевиков, назвав их «античеловеческими деяниями», и призвал к развитию многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма.

Предварительно, силовикам удалось ликвидировать шестерых боевиков, которые открыли стрельбу по церквям, синагогам и посту ДПС в Дербенте и Махачкале. Трое из них оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

В республике объявили трехдневный траур 24-26 июня, все развлекательные и увеселительные мероприятия были отменены.

#Россия #Дагестан #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #жертвы #соболезнования
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