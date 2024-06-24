Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в республике Дагестан, жертвами которых, предварительно, стали девять человек, и еще 25 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

«Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств», - добавили в пресс-службе в Telegram.

Токаев также подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает преступления боевиков, назвав их «античеловеческими деяниями», и призвал к развитию многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма.

Предварительно, силовикам удалось ликвидировать шестерых боевиков, которые открыли стрельбу по церквям, синагогам и посту ДПС в Дербенте и Махачкале. Трое из них оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

В республике объявили трехдневный траур 24-26 июня, все развлекательные и увеселительные мероприятия были отменены.