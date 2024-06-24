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Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16

Ранее премьер-министр страны также обещал доставить на Украину 19 истребителей F-16, на данный момент информации о поставках датского вооружения нет.
Елизавета Кондрикова 2024-06-24 21:39:22
© Фото: Marcus Brandt, dpa Globallookpress

Дания прекратит обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 после 2024 года, заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен на пресс-конференции.

«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года», - цитирует ТАСС слова главы датского МО.

Он добавил, что Копенгаген еще может внести свой вклад в процесс подготовки украинских пилотов, однако не на территории Дании. В качестве примера он напомнил об обучении украинцев в Румынии, однако не рассказал, как именно будет выглядеть датская помощь.  

На базе ВВС Скридструп проходят обучение порядка 20 украинских пилотов.

В мае датский премьер-министр Метте Фредериксен пообещал поставить Украине истребители F-16 «в течение месяца». Предполагается, что Дания доставит 19 истребителей.

По данным газеты New York Times, к середине текущего года только 12 украинских летчиков смогут управлять F-16.

#Украина #ВСУ #Дания #обучение пилотов #истребитель F-16 #Троэльс Лунд Поульсен
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