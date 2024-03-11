Летом 2024 года киевский режим сможет поднять в воздух только шесть истребителей F-16 вместо обещанных 45. К этому времени Украина сможет подготовить только 12 пилотов, способных управлять данными самолетами. Об этом сообщает The New York Times.

«К тому времени, как пилоты вернутся на Украину, европейские союзники поставят только шесть F-16 из обещанных 45», - сообщает автор статьи.

По данным издания, поставленные F-16 буду вооружены ракетами малой и средней дальности, а также бомбами. Отмечается, что на данный момент Россия обладает куда более внушительными воздушными силами.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что истребители F-16 Украина получит в июне. При этом обучение 12 пилотов завершится лишь к концу американского финансового года, то есть к 30 сентября.