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Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Ранее Нидерланды заявляли о готовности передать Киеву 42 самолета, Дания предполагала поставить 19.
Владимир Рубанов 2024-05-14 00:29:04
© Фото: GIANLUCA VANNICELLI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дания поставит Украине первые американские истребители F-16 в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.

Фредериксен сказала, что «первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца». Она призвала вооружать Киев быстрее и в большем объеме. Премьер Дании считает, что ситуация на Украине развивается «в неправильном направлении». По ее мнению, основная причина больших потерь Киева - нехватка систем ПВО.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает получить первые истребители от своих союзников в июне-июле. Обязательства отправить F-16 на Украину взяли на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В частности, Нидерланды заявляли о готовности передать Украине 42 самолета, Дания предполагала поставить 19.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации.

#авиация #истребители #Украина #Бельгия #F-16 #Дания #поставки оружия #нидерланды
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