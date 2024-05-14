Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Дания поставит Украине первые американские истребители F-16 в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.

Фредериксен сказала, что «первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца». Она призвала вооружать Киев быстрее и в большем объеме. Премьер Дании считает, что ситуация на Украине развивается «в неправильном направлении». По ее мнению, основная причина больших потерь Киева - нехватка систем ПВО.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает получить первые истребители от своих союзников в июне-июле. Обязательства отправить F-16 на Украину взяли на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В частности, Нидерланды заявляли о готовности передать Украине 42 самолета, Дания предполагала поставить 19.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать истребители F-16 на Украине как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации.