Львова-Белова рассказала о тяжелом состоянии двух детей в Крыму

Двое детей, пострадавших при атаке киевского режима на пляж в Севастополе, остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Среди погибших в результате ракетной атаки два ребенка двух и девяти лет... Из 28 госпитализированных детей, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации», - написала Львова-Белова в своем Telegram-аккаунте.

Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада медработников, наиболее тяжелых пациентов решено переправить на лечение в Москву, добавила Львова-Белова.

В столицу переведут 12 детей, двое из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Семьям пострадавших оказывается вся необходимая помощь, уточнила омбудсмен.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе американскими ракетами АТАКАМС с кассетной боевой частью. Четыре ракеты были перехвачены, в результате подрыва пятой погибли четыре человека - двое детей и двое взрослых. Ранения получил 151 человек.