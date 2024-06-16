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В Москве провели обыски после случаев массового отравления

Работники одного из складов пытались избавиться от интересующей следствие продукции.
Сергей Лебедев 2024-06-16 13:51:14
© Фото: ГСУ СК России по Москве © Видео: ГСУ СК России по Москве

В Москве провели обыски после массового отравления людей продуктами питания, заказанными через службы доставки. Следователи наведались в компании, занимающиеся производством продукции, и на склады. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться», - заявили в ведомстве.

Также следователи изъяли интересующие их документы. Кроме того, будут изучены техника и электронные носители.

Между тем, в столичном Роспотребнадзоре отметили, что отравившиеся граждане употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» и салат «лобио» от ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН».

«Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования. Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее возбудили уголовное дело после отравления и подозрения на ботулизм. Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточнили в ведомстве.

#Москва #отравление #СК РФ #Уголовное дело #Обыск #ботулизм
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