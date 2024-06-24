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Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ после теракта в Севастополе

В ведомстве отметили, что действия Вашингтона не останутся безнаказанными.
Ирина Егорова 2024-06-24 12:54:09
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Главу дипмиссии США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Соответствующая информация появилась на официальном сайте. 

«Ей был сделан демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя», - сказано в сообщении ведомства.

В МИД России уточнили, что действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий, безнаказанными не останутся - ответные меры последуют.

«Использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В Крыму и Севастополе сегодня объявлен день траура. 23 июня на пляже в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

По данным Минобороны России, ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. Ранее в Министерстве обороны США заявили, что им «нечего сказать по этому поводу».

#в стране и мире #Теракт #Севастополь #ВСУ #МИД РФ #атака #посол США в РФ #Линн Трейси
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