В Дагестане создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале

В Дагестане создан оперативный штаб после нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики»,- написал он в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, объявлен план «перехват». На данный момент устанавливаются личности нападавших. Все службы действуют в соответствии с инструкцией, отметил глава Дагестана.

Сергей Меликов призвал жителей республики сохранять спокойствие. Он пообещал дать более подробную информацию позже.