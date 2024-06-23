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В Дагестане создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Глава Дагестана призвал жителей сохранять спокойствие.
Игнат Далакян 2024-06-23 19:42:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Дагестане создан оперативный штаб после нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики»,- написал он в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, объявлен план «перехват». На данный момент устанавливаются личности нападавших. Все службы действуют в соответствии с инструкцией, отметил глава Дагестана.

Сергей Меликов призвал жителей республики сохранять спокойствие. Он пообещал дать более подробную информацию позже.

#в стране и мире #стрельба #Дагестан #оперштаб
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