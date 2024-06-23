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Очевидец рассказал о взрывах «кассет» после удара ВСУ по Севастополю

По словам очевидца, предупреждения с просьбой покинуть берег звучали после первых взрывов, но некоторые люди их проигнорировали.
Игнат Далакян 2024-06-23 18:02:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидец Вячеслав рассказал «Звезде», что после удара ВСУ по пляжу Севастополя начали взрываться кассетные боеприпасы.

«Попала целая гряда в море, и затем начали взрываться кассеты ближе к парку, ближе к береговой линии и далее от нее в сторону самого парка», - рассказал очевидец.

По его словам, мало кто сразу прислушался к предупреждениям покинуть берег после первых взрывов.

«Потом потихоньку люди начали собираться. Мы с друзьями ретировались оперативно, большая часть людей ушла сразу наверх в парк», - сказал Вячеслав.

Украинские войска нанесли удар по Севастополю в полдень. В МО РФ сообщили, что ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства, оснащенные кассетными боеприпасами. Средства ПВО сбили четыре ракеты, подрыв боевой части пятой в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибли пять человек, среди которых трое детей.

#Севастополь #Обстрел #Трагедия #очевидец #наш эксклюзив #кассетные боеприпасы
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