Очевидец рассказал о взрывах «кассет» после удара ВСУ по Севастополю

Очевидец Вячеслав рассказал «Звезде», что после удара ВСУ по пляжу Севастополя начали взрываться кассетные боеприпасы.

«Попала целая гряда в море, и затем начали взрываться кассеты ближе к парку, ближе к береговой линии и далее от нее в сторону самого парка», - рассказал очевидец.

По его словам, мало кто сразу прислушался к предупреждениям покинуть берег после первых взрывов.

«Потом потихоньку люди начали собираться. Мы с друзьями ретировались оперативно, большая часть людей ушла сразу наверх в парк», - сказал Вячеслав.

Украинские войска нанесли удар по Севастополю в полдень. В МО РФ сообщили, что ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства, оснащенные кассетными боеприпасами. Средства ПВО сбили четыре ракеты, подрыв боевой части пятой в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибли пять человек, среди которых трое детей.